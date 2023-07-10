Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor.Twitter çalışanı Andrea Conway, platforma sesli ve görüntülü arama özelliğinin geleceğini duyurdu. Söz konusu özellikler, DM bölümüne eklenecek.Öte yandan bazı kullanıcıları, görüntülü görüşme özelliğinin Twitter'ın doğasına aykırı olduğunu savunuyor. Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyonda, öncelikli olarak mesajların güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.