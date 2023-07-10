  • USD: 26,06 - 26,10
  • EURO: 28,55 - 28,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında vatandaşlardan gelen pis koku ve sivrisinek şikayetlerini ‘trol saldırısı’ olarak nitelendirdi. Soyer’in kentteki sivrisinek istilasını görmezden gelip trol saldırısı demesi büyük tepkiye neden oldu. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer deyim yerindeyse ‘U dönüşü’ yaptı. Önceki gün sosyal medya üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kalanının canlı yayına katılan Soyer; “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim.” dedi. Soyer’in açıklamaları kulislerde ‘Soyer yine kıvırdı’ olarak yorumlandı.

Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
Ekleme: 10.07.2023 - 14:52 Güncelleme: 10.07.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
Soyer, İzmir körfezindeki kirlilik ve koku problemine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler öncesi 3 yıl sonra İzmir körfezinde denize gireceğim diyen Soyer aradan geçen süreçte körfez temizliğine ilişkin herhangi bir çalışma yapmayınca kirlilik katlanarak arttı.

Durum böyle olunca yüzme hedefini 3 yıldan 4 yıla çıkaran Soyer önceki gün katıldığı canlı yayında bu sefer de işe ailesini kattı.

Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”

Soyer, yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında körfez eko sisteminde ciddi bir iyileşme yaşandığını öne sürdü. 'Her gün sevindiren haberler alıyoruz. Her gün körfez daha yüzülebilir hale geliyor. Çok az kaldı.

Asla hedefimden vazgeçmedim' diyen Soyer 'Körfezde denize girme' hedefini bir tık daha yukarı taşıyarak bu sefer işin içine ailesini de kattı. Soyer canlı yayında; 'Körfezde çoluk çocuğum ile hep beraber yüzeceğim' dedi. Soyer'in açıklamaları komedi olarak nitelendirildi.

Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
NATO'dan Türkiye'ye AB desteği
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun üstünü çizdiler: CHP’ye yakın o isimden şok iddia!
CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
'Fethin sembolü' Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun üzerinden 3 yıl geçti
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamını görevden aldı
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor: İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'na Çipras'ın istifası soruldu
İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Melih Gökçek’ten Yavaş’a Tepki: Bu kadar yalan, bu kadar aldatma, yeter artık
Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,5 oldu
Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Gabar'da hedef günlük 200 bin varil petrol üretimi
Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollar göle döndü
CHP'de 'mezhepçilik' krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor