Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında vatandaşlardan gelen pis koku ve sivrisinek şikayetlerini ‘trol saldırısı’ olarak nitelendirdi. Soyer’in kentteki sivrisinek istilasını görmezden gelip trol saldırısı demesi büyük tepkiye neden oldu. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer deyim yerindeyse ‘U dönüşü’ yaptı. Önceki gün sosyal medya üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kalanının canlı yayına katılan Soyer; “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim.” dedi. Soyer’in açıklamaları kulislerde ‘Soyer yine kıvırdı’ olarak yorumlandı.

Soyer, İzmir körfezindeki kirlilik ve koku problemine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler öncesi 3 yıl sonra İzmir körfezinde denize gireceğim diyen Soyer aradan geçen süreçte körfez temizliğine ilişkin herhangi bir çalışma yapmayınca kirlilik katlanarak arttı.Durum böyle olunca yüzme hedefini 3 yıldan 4 yıla çıkaran Soyer önceki gün katıldığı canlı yayında bu sefer de işe ailesini kattı.Soyer, yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında körfez eko sisteminde ciddi bir iyileşme yaşandığını öne sürdü. 'Her gün sevindiren haberler alıyoruz. Her gün körfez daha yüzülebilir hale geliyor. Çok az kaldı.Asla hedefimden vazgeçmedim' diyen Soyer 'Körfezde denize girme' hedefini bir tık daha yukarı taşıyarak bu sefer işin içine ailesini de kattı. Soyer canlı yayında; 'Körfezde çoluk çocuğum ile hep beraber yüzeceğim' dedi. Soyer'in açıklamaları komedi olarak nitelendirildi.