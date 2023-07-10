Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 kişi yaralandı!

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Erzurum'dan İstanbul istikametine seyreden R.K. (58) yönetimindeki 34 BF 343 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda A.H.D. idaresindeki 58 SA 309 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.Kazada traktörün sürücüsü ile otomobilde bulunan S.K. (32), T.K. (7) ve Y.K. (5) yaralandı.Ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.