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Beyaz Gazete
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Sivas’ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden iki araç birbirine girdi. Kavşakta meydana gelen feci kazada ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ekleme: 10.07.2023 - 14:40 Güncelleme: 10.07.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Sivas’ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varSivas'ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza da ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas’ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

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