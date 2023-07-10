Sivas’ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden iki araç birbirine girdi. Kavşakta meydana gelen feci kazada ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza da ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağında meydana geldi. İki araç bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kaza da ölü ve yaralılarının olduğu öğrenildi.Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.