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Sakarya’da 48 kişi kimyasal gazdan zehirlendi

Sakarya’da bulunan Federal Elektrik Fabrikası’nda meydana gelen olayda 48 işçi ilk tespitlere göre tuz ruhu ile çamaşır suyunun karışımından çıkan kimyasal gazdan etkilendi ve hastanelik oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Ekleme: 10.07.2023 - 15:03 Güncelleme: 10.07.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Sakarya’da 48 kişi kimyasal gazdan zehirlendi
Sakarya'nın Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Federal Elektrik Fabrikası'nda çalışan ilk etapta 15 işçi öksürük ve solunumda sıkıntıyla fabrika yönetimine başvurdu. İşçilerin giderek fenalaştığı o anlarda ambulans ve özel araçlarla 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak her geçen dakika başka işçilerde aynı şikayetleri gösterince toplam 48 işçi ve çalışan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada yaşanan korku ve panik sürerken fabrikaya AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. KBRN ekibi inceleme yaptığı sırada poliste bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Giriş ve çıkışların yasaklandığı fabrikada Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi yaptığı ilk incelemede çalışanların Tuz ruhu ve çamaşır suyunun karışımından çıkan gazdan etkilendiği tespit etti. Hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, 15 işçinin taburcu olduğu öğrenildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, fabrika yöneticilerinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Sakarya’da 48 kişi kimyasal gazdan zehirlendi


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