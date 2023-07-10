  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Gürpınar köyünde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya yola düştü. Rize İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinası ile kayayı kaldırarak kapanan yolu ulaşıma açtı.

Ekleme: 10.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak, Çayeli ilçesine bağlı Gürpınar köyünde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya kütlesi yola düşerek, köy yolunu ulaşıma kapattı.

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köy yolunda iş makinesi ile temizlik çalışması başlatıldı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, dev kayayı iş makinası ile kaldırıp yolu yeniden ulaşıma açtı.

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor: İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'na Çipras'ın istifası soruldu
İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Melih Gökçek’ten Yavaş’a Tepki: Bu kadar yalan, bu kadar aldatma, yeter artık
Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,5 oldu
Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Gabar'da hedef günlük 200 bin varil petrol üretimi
Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollar göle döndü
CHP'de 'mezhepçilik' krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
PKK'ya büyük darbe! Sözde ZAP sorumlusu terörist yok edildi
AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var
ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
Ekrem İmamoğlu’na şok! Tunç Soyer değişim isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Okulların açılacağı tarih belli oldu
CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak!
Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor