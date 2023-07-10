O ilde denize girmek yasaklandı: Dalgaların boyu 1 metreyi aştı!

Karadeniz'de yaşanan selin ardından bölgede tedbirler artırıldı. Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Karadeniz'de yaşanan selin ardından bölgede tedbirler artırıldı. Bölgede yağışların devam edeceği uyarısının ardından sıkı önlemler alındı. Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de alarm vardı.Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denizde oluşan yaklaşık 1 metrelik dalgalar oluşması üzerine yetkililer düğmeye bastı.Rüzgar sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri ise denize girmenin yasak olduğunu belirtti.Ekipler, gün boyu vatandaşlara uyarılarda bulundu.