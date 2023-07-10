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NATO'dan Türkiye'ye AB desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Litvanya ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarında, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." İfadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinden dakikalar sonra NATO'dan flaş açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarında Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini belirtti.

NATO'dan Türkiye'ye AB desteği
Ekleme: 10.07.2023 - 14:37 Güncelleme: 10.07.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Türkiye'ye AB desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya ziyareti öncesi "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." Sözleri tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu sözlerin hemen ardından NATO'dan Başkan Erdoğan'a destek mesajı geldi.

Başkan Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin, NATO misyon ve harekatlarına en çok katkı veren ilk beş müttefikten biri olarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin karada, denizde, havada ileri teknolojilerden yararlanarak, ittifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağladığını vurguladı.

Erdoğan, NATO'nun da sınırları olan güney hudut bölgelerinde ve ötesinde terörle mücadelelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Kitlesel düzensiz göç hareketlerinin önlenmesinde ve idaresinde küresel ölçekte kritik roller üstleniyoruz. Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacağım. Litvanya ziyaretimin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Litvanya ziyareti vesilesiyle bir gerçeğin altını özellikle çizmek istediğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim; önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." dedi.

Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'a da bu ifadeleri kullandığını aktararak, "Vilnius'ta da bu açıklamayı yapmak durumundayım. Çünkü ben de şuna inanıyorum; milletimin bizden beklentisi var. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir Çatladıkapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde devlet ve hükümet başkanlarıyla bu temasları yaparken bunları da ifade edeceğim. Litvanya ziyaretimin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından son dakika açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" dedi.
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