MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 'Mehmetçik, 'ara, bul, yok et' parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere 2 terörist etkisiz hâle getirildi.' ifadelerine yer verildi.