Melih Gökçek’ten Yavaş’a Tepki: Bu kadar yalan, bu kadar aldatma, yeter artık

Her fırsatta ABB'nin kaynaklarının doğru kullanıldığı takdirde kendi kendine yeteceğini belirten, tasarruf edildiği yalanı ile Ankaralı'nın gözünü boyayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet etmeden ABB'yi borç batağına soktu. Son olarak eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 4 Milyar TL borçlanma yetkisi istediğini belirtti. Yavaş'ın borçlanma talebine Gökçek'ten tepki geldi.Melih Gökçek, 'Mansur Ankara'nın istikbalini nasıl yok oluşa hazırlıyor görün. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 4 milyar TL borçlanma yetkisi istedi. Gerekçe olarak EGO'ya yardım yapacağını ve doğacak ihtiyaçları gösterdi. Külliyen yalan. Bu para seçim öncesi son vur kaç operasyonudur' dedi.ABB iştiraki olan EGO'nun zarar ettiğini belirterek yardım yapacağını ve doğacak ihtiyaçları bahane gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 4 Milyar TL borçlanma yetkisi istediği ortaya çıktı.31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve başlayan Mansur Yavaş, algı operasyonlarının da startını verdi. İlk olarak belediye bütçesinin kendinden önceki yönetim tarafından büyük zarar uğratıldığı yalanını ortaya atan Yavaş, tasarruf politikası ile bütçenin düzeltileceğini belirtti. Aylarca 'tasarruf ettik, kar ettik' yalanları ile Ankaralıları kandıran Yavaş, çıktığı her televizyon programında Ankara'nın imkanlarının çok fazla olduğunu vurgulayan, imkanlarının doğru kullanıldığı halde her şeyin başarılacağını belirten, Ankara'nın kaynak sıkıntısı yaşayacağına inanmayan, belediyenin düzgün yönetildiği takdirde gelir fazlası bile vereceğini ifade etti. 4 yıllık başkanlığı döneminde de Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmayan Yavaş bir de ABB'yi borç batağına sürükledi.Her gün başka bir algı operasyonu elinde patlayan Yavaş'a tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Mansur Ankara'nın istikbalini nasıl yok oluşa hazırlıyor görün. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 4 milyar TL borçlanma yetkisi istedi. Gerekçe olarak EGO'ya yardım yapacağını ve doğacak ihtiyaçları gösterdi. Külliyen yalan. Bu para seçim öncesi son vur kaç operasyonu. 5 ayda hazineden gelen para 7 buçuk Milyar TL. 7 ay içinde yılsonuna kadar ortalama 1,5 Milyardan toplam 10,5 Milyar daha gelecek. İller Bankası payları ve diğer gelirlerle bu para 25 Milyar olacak. Hiçbir ciddi gerekçe gösterilmeden Mansur'a verilecek bu para Ankara'nın geleceğinin ipotek altına alınmasıdır. Benim 23 yıllık dönem sonucunda belediye, ASKİ ve EGO da bıraktığım borç 2.2 Milyar. Şu an itibarıyla ASKİ Mansur Yavaş döneminde faiz hariç 10 milyar TL'nin üzerinde borçlandı. EGO ve ABB'nin borçları da düşünülecek olursa borçlanma faiz dâhil 20 milyar TL civarında. Şimdi buna 4 Milyar büyükşehir için istenen borç, 270 milyon dolar ASKİ için ilave edilirse faiziyle birlikte Mansur yeni yönetime 35 milyar borç bırakacak demektir. Belediye meclisinin buna evet demesi 9 ay sonra gelecek AK Parti yönetimini şimdiden çökertmek demektir. Yılsonuna kadar büyükşehirin 20 milyara yakın belediye geliri var. Mansur ayağını yorganına göre uzatmayı öğrensin. Bu borçlara evet diyecek meclis önümüzdeki beş yılı yok edecek demektir. Hem kaynak sıkıntısı yok diyor hem yaklaşık faizleri ile birlikte 35 Milyar borca girmeğe kalkıyor. Bu kadar yalan, bu kadar aldatma, yeter artık yük olma.' dedi.