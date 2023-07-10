Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarıları birçok ilde etkisini gösterdi.Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz Bölgesi yine nasibini aldı.Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu.Kuvvetli sağanak yağış sonrası nedeniyle dereler taşıp heyelanlar meydana gelirken bazı illerimizde sel felaketi meydana geldi.Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı.Ayrıca taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.Kapanan yolların yanı sıra can kaybı da yaşandı.Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen yağış, Samsun'da etkili oldu.ilçesindeki Abdal Deresi'nin su seviyesi 4.5 metre yükseldi. 45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz da odun toplamak için dere kenarına gitmişti.Derenin taşmasıyla, kadın akıntıya kapılarak kayboldu. Çok sayıda arama kurtarma ekibi, Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Sabah saatlerinde, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.Samsun'un yanı sıra sağanak Ardahan'da da etkiliydi.Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti.Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.Bartın'da da durum farklı değildi...Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı’nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyardı.Bölgede yoğun sağanak yağışın gece boyunca sürmesi bekleniyor.Düzce'de de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım, Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden Ankara istikametine kapatıldı.Şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi kesimindeki istinat duvarında da çökmeler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, yağmurun kentte şiddetini artırdığını söyledi.Son 35 saatte Yığılca ilçesinin 214, Çilimli ilçesinin 131, Kaynaşlı ilçesinin 112 kilogram yağış aldığı bilgisini paylaşan Vali Atay, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.Zonguldak’ta etkili olan sağanak sebebiyle kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti.Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi.Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı. Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi. Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.Karabük’te iki gün önce başlayan sağanak taşkınlara neden oldu. İki gündür devam eden sağanak sonrası derelerin taşmasıyla Yenice, Yazıköy ve İncebacaklar mahallelerinde su baskınları yaşandı.Derelerin yanında bulunan bahçeler su altında kaldı. Karabük-Yenice ve Zonguldak -Karabük kara yolunun Kalabaklı mevkisi, sel nedeniyle yolda yaşanan çökmelerin ardından ulaşıma kapatıldı.Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı.Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu. Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesiı imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.Çorum'da iki gece önce başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede su baskını yaşandı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, sokaklar ve caddelerden akan su nedeniyle, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine gece boyu tahliye çalışması yaptı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan sağanak sonrası kentin değişik bölgelerinden 37 ihbar aldıklarını ve ekiplerin belirtilen adreslere giderek su tahliyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.Erzincan'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ardından 25 ve 35'inci kilometrelerde, değişik noktalara selin taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak dün öğle saatlerinde başladı.Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkii ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi.Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı temizliğin ardından yol çift yönde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.