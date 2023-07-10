Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü...Acı haber Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinden geldi.Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş şehit oldu.Acı haber Kahramanmaraş'taki baba ocağına verildi.Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, bugün de helallik için Elbistan'daki evine getirildi.Şehidin cenazesinin eve getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti.Daha sonra Elbistan Hocazade Mezarlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.Şehit Taş'ın naaşı, cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'nda amca çocuklarının yanında toprağa verildi.İki kuzeniyle aynı kaderi paylaşan ve yan yana toprağa verilen Taş'ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, 9 Şubat 2020'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 23 yaşında, diğer amcasının oğlu Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş ise 28 yaşındayken 20 Mart 2020'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olmuştu.