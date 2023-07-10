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İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Ekipler görevde

Aliağa ve Menderes ilçelerinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekip müdahale ediliyor.

Ekleme: 10.07.2023 - 15:06 Güncelleme: 10.07.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Ekipler görevde
Yaz sıcaklıkları artınca korku başladı.

Her yıl ülkede yaşanan orman yangınları bu yıl da yaşanıyor.

Bu kez yangın paniği İzmir'de meydana geldi.

18 arazöz görevde
İlk olarak Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.

Ekipler müdahalelerini sürdürüyor
Öte yandan bir yangın da Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde başladı.

Buradaki yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı.
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