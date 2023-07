İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi.Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı.Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.Öte yandan Ordu'da da bazı derelerde taşkın meydana gelmişti. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı.Bartın'da da Karaçay Deresi taştı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri ile tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sağanağın vurduğu Bartın'a giderek incelemelerde bulundu.Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:'İlk anından itibaren süratle bu aşırı yağışlardan etkilenen bölgelere geldik. Bakanlarımızla istişare halindeydik, her birimizin görev alanları olmak üzere sel olan illerimizle ilgili ortak hareket ettik. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yanındaydık. Bartın'da 137'ye yakın vatandaşımızı helikopterlerle kurtardık. Can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor.'Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la birlikte son derece uyumlu çalışıyor ve tahminleri büyük oranda tutuyor. Vatandaşlarımız da uyarılar ışığında tedbirli olsun. Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize sesleniyorum, saatte 100 kilometreye yağış düşmesi bekleniyor. Biz tedbirlerimizi aldık ama her vatandaşımız da kendi tedbirlerini alsın, meteorolojik uyarılara duyarlı olsun. Bartınımız başta olmak üzere kuvvetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.'Şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Taşkınlar sebebiyle maddi hasarlar oldu. Maddi hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bartınımız da bütün ilçelerimiz etkilendi. Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel ve heyelanın etkili olduğu 11 noktada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Selden etkilenen kesimlerde 296 ekibimiz, 184 makine ile kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor.' dedi.Bakan Uraloğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, iki gündür Türkiye'nin bazı kesimlerinin sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının etkisi altında bulunduğuna dikkati çekerek, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle, seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Uraloğlu, şu an itibarıyla çalışmaların 11 noktada yoğunlaştığını belirterek, 'Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekiple kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır.' ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan sel nedeniyle trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin bilgilere göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Tüneli çıkışındaki viyadüklerde meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken bu noktada ulaşım Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlanıyor.Dün aşırı yağışlar nedeniyle Fatsa-Ordu Piraziz Yolu'nun 37-39. kilometrelerinde yaşanan aksamalar giderilerek bugün 07.45 itibarıyla ulaşım normale döndü.Ereğli-Devrek Yolu'nun 51-57. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar kaldırılarak, trafiğe kapanan kesim açıldı. Yolun 22-25. kilometrelerinde Çaylıoğlu-Armutlucuma mevki, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu'nun 17-19. kilometrelerinde yol sel tahribatı nedeniyle, Alaplı-Yığılca Yolu'nun 14-17. kilometreleri heyelan sebebiyle trafiğe kapandı. Söz konusu noktalarda alternatif güzergah ve servis yolu bulunmazken çalışmalar sürdürülüyor.Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu'nun 1. kilometresindeki sel hasarı ve 6. kilometresindeki çökme nedeniyle yol trafiğe kapanarak ulaşım, Devrek-Mengen-Gerede-Karabük Yolu üzerinden sağlanıyor. Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu'nun 8-10. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle yol trafiğe kapandı.Yerlikaya, meteorolojinin cumartesi günü toplam 19 ilde uyarı verdiğini; Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük'te 'turuncu' uyarının devam ettiğini söyledi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 'Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kalındı. Bartın'da ilçe belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Bartın halkına ve çevre illerimize, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Ordu, Kastamonu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor.' dedi.Çorum'da sağanak yağış nedeniyle 39 ev ve iş yerini su bastı. Bir apartmanın istinat duvarı çöktü.Karabük'ün Yenice ilçesinde de sel meydana geldi. Karabük-Zonguldak kara yolunda çökme oldu, ulaşım çift yönlü kapandı.Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Sele kapılan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz hayatını kaybetti.Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağışla dereler taştı. Gökçebey ilçesini su bastı. Zonguldak-Ankara Kara yolu Örmeci köyü mevkiinde yoldaki asfalt yerinden oynadı.Sel yolda adeta deprem etkisi yaptı.Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesimindeki heyelan nedeniyle dün ulaşım kesilmişti. Yamaçlardan düşen toprak ve kaya parçaları yolu kapattı.Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Ayrıca Karşıyaka Mahallesi'nde de bir asma köprü sele daha fazla dayanamayarak çöktü.Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili şiddetli olan yağış sebebiyle 3 mahalledeki ev ve iş yerlerini sel suları basarken, Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapandı.Düzce'de 2 gündür etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte taşan dereler heyelan ve ekili tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Özellikle Yığılca ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, birçok evi de su bastı.