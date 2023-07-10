İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

İstanbul'un en çok kullanılan ve en yoğun toplu ulaşım aracı metrobüslerdeki arızalar son bulmuyor.Günün her saatinde yaşanan arıza olayı, özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur ediyor.CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım ve onarımını yapmadığı metrobüslerden birinde daha seyir halindeyken yangın paniği yaşandı.Zincirlikuyu'dan hareket ederek Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, Bahçelievler durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.Bunun üzerine duran metrobüsten tahliye edilen yolcular, metrobüs yolundan yürüyerek arkadan gelen araçlara binmeye çalıştı.Olay nedeniyle kısa süreli aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.Söz konusu anlar ise yolculardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.