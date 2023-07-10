  • USD: 26,06 - 26,10
  • EURO: 28,55 - 28,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

Bahçelievler durağına yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar çıkan metrobüsteki yolcular, panik halinde araçtan indi. O anlar kayıt altına alınırken, sürücünün dumanlara müdahale ettiği görüldü.

İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Ekleme: 10.07.2023 - 14:13 Güncelleme: 10.07.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
İstanbul'un en çok kullanılan ve en yoğun toplu ulaşım aracı metrobüslerdeki arızalar son bulmuyor.

Günün her saatinde yaşanan arıza olayı, özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur ediyor.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım ve onarımını yapmadığı metrobüslerden birinde daha seyir halindeyken yangın paniği yaşandı.

Metrobüsten dumanlar yükseldi
Zincirlikuyu'dan hareket ederek Beylikdüzü yönüne giden metrobüs, Bahçelievler durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Bunun üzerine duran metrobüsten tahliye edilen yolcular, metrobüs yolundan yürüyerek arkadan gelen araçlara binmeye çalıştı.

O anlar kamerada
Olay nedeniyle kısa süreli aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.

Söz konusu anlar ise yolculardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi

İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
NATO'dan Türkiye'ye AB desteği
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun üstünü çizdiler: CHP’ye yakın o isimden şok iddia!
CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
'Fethin sembolü' Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun üzerinden 3 yıl geçti
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamını görevden aldı
Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor: İktidar rüyaları kuruyorlardı dağılmanın eşiğine geldiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'na Çipras'ın istifası soruldu
İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Melih Gökçek’ten Yavaş’a Tepki: Bu kadar yalan, bu kadar aldatma, yeter artık
Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,5 oldu
Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Gabar'da hedef günlük 200 bin varil petrol üretimi
Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollar göle döndü
CHP'de 'mezhepçilik' krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor