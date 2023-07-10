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Beyaz Gazete
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Haliç metro köprüsü altında büyük panik! Trafo patladı, yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Haliç Metro Köprüsü’nün altındaki elektrik trafosunda patlamaların ardından yangın çıktı. Kısa sürede etkisini arttıran yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekleme: 10.07.2023 - 10:26 Güncelleme: 10.07.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Haliç metro köprüsü altında büyük panik! Trafo patladı, yangın çıktıBeyoğlu’nda bulunan Haliç Metro Köprüsü’nün altındaki elektrik trafosunda dün akşam saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Elektrik trafosunda yaşanan patlamaların ardından şiddetlenen yangının ardından dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar patlamalardan tedirgin olurken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Elektrik trafosunda çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç metro köprüsü altında büyük panik! Trafo patladı, yangın çıktı
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