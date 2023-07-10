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Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan, 40 yaşında gibi görünen 20 yaşındaki Enes Cenneter, dünyada nadir görülen Pachydermoperiostosis ve 'erken yaşlanma' hastalığına karşı mücadele veriyor.

Ekleme: 10.07.2023 - 10:39 Güncelleme: 10.07.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor
Pazarcık ilçesi Dehliz köyü Bölükçam Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter, 15 yaşından itibaren ortaya çıkan ve yaşamını zorlaştıran hastalığından kurtulmak istiyor. Herkesin 40 yaşında gösterdiğini söylediğini belirten Cenneter, bu hastalıktan kurtulmak isteyerek, tedavisi varsa olmak istediğini söyledi.

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor

Cenneter, 'Hastalığımın akraba evliliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Pachydermoperiostosis adında bir hastalık. Ellerde, ayaklarda ve bacaklarda büyüme oluyor. Alnımda kırışma ve yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Doktorlar akraba evliliğinden dolayı olduğunu, genlerde kalıcı imitasyona uğrayan zararlı genler almışım, hem anneden hem babadan. Günlük yaşantımda bacaklarım, ellerim şiş olduğu için zorlanıyorum. Yüzümün görüntüsü beni olumsuz etkiliyor' dedi.

15 yaşından itibaren ortaya çıkan bir hastalık olduğuna değinen Cenneter, 'Bilinmeyen bir hastalık ve tek istediğim eğer tedavisi varsa tedavi olmak. Araştırmalarımda 10 yıl süren bir hastalık olduğunu öğrendim. 25 yaşıma kadar sürecek tahminen. Kendimi hep aynı gördüğüm için değişimi tam anlayamıyorum. Ben fazla yürüyemiyorum. Dondurma dükkanında çalışıyorum. Ayakta kaldığım için çok fazla ağrı, sızı oluyor. Müşteriler geldiği zaman yüzüme ne olduğunu soruyorlar. Bana garip bakıyorlar. Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor


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