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Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı

Paris yönetimi, yeni isyan ihtimallerinin konuşulduğu bir dönemde dikkat çeken karara imza attı. Başbakan Borne, insanların endişeli olduğunu söyledi.

Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı
Ekleme: 10.07.2023 - 11:14 Güncelleme: 10.07.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı
17 yaşındaki Nahel M'nin polisin silahından çıkan kurşunla öldürülmesi, Fransa'nın altını üstüne getirdi.

Göstericiler sokakları adeta savaş alanına çevirirken, polise havai fişeklerle saldırılar düzenlendi.

Havai fişek yasağı
Ülkede yaklaşan Bastille Günü kutlamaları öncesinde tedbirler artırılıyor. Bu kapsamda tüm havai fişeklerin satışı, bulundurulması ve taşınması yasaklandı.

Hükümet, Fransa'nın ulusal bayramı dolayısıyla 14 Temmuz kutlamaları için 'piroteknik maddeleri' yasaklayan bir kararname yayınladı.

Yerel makamlar kapsam dışı
Karar, geçen ay Nanterre'de polis kurşunu sonucu hayatını kaybeden gencin ölümünün yol açtığı isyan sonrasında alındı.

Bununla birlikte yasak, yerel makamlar tarafından düzenlenen resmi havai fişek gösterilerini kapsamıyor.

Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı

Resmi karar alındı
BBC'nin aktardığına göre, Fransız resmi gazetesinde yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

14 Temmuz kutlamalarında asayişin ciddi şekilde bozulması riskini önlemek amacıyla, yurt içinde 15 Temmuz'a kadar piroteknik maddelerin ve havai fişeklerin satışı, taşınması ve kullanılması yasaklanacak.

Güvenlik güçleri devreye girecek
Başbakan Elisabeth Borne, havai fişeklere getirilen kısıtlamalara ek olarak, 'barışı ve Fransızları korumak için muazzam bir güvenlik varlığının konuşlandırılacağını' söyledi.

Le Parisien gazetesine verdiği demeçte Borne, birçok kişinin ulusal tatil sırasında yeni şiddet olayları ihtimaline ilişkin endişe taşıdığına işaret etti.

3 bin 700'den fazla gözaltı
Resmi rakamlara göre, son protestolarla bağlantılı olarak 3 bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Bastille Günü, 200 yılı aşkın bir süre önce yaşanan Fransız Devrimi'nin başlangıcı anlamına geliyor.
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