Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Twitter'a geçici içerik görüntüleme sınırı getirmesi nedeniyle eleştirilen Elon Musk'ı Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in Threads hamlesi nedeniyle telaş sarmış ve ikili arasında gerilim yükselmişti.Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Zuck tam bir ga..t'' ifadelerini kullandı.Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında gerçekleşecek dövüş son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyordu. Elon Musk, Meta'nın sahibi ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü teklifinde bulunmuştu. Zuckerberg'ten gelen kabul mesajından sonra iki milyarder antremanlara başlamıştı. İki devin kapışması aslında yeni değil… Musk'ın SpaceX roketleri, Meta'daki veri gizliliği skandalları ve daha fazlası dahil olmak üzere yıllar boyunca birbirlerini eleştirdiler.