Ekrem İmamoğlu’nun üstünü çizdiler: CHP’ye yakın o isimden şok iddia!

Cumhuriyet Halk Partisi, değişim kavgası devam etti. Genel merkez, kriz merkezi haline geldi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için baba-oğul gibiyiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim diyerek koltuk savaşına girdi!Partide kurultay hazırlıkları devam ederken bir yandan da gözler yerel seçimdeydi. Kurultay'ı yerel seçim sonrasına bırakmak istediği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için harekete geçti.Ekrem İmamoğlu'nun adaylık çıkışına sinirlenen Kılıçdaroğlu İBB Başkanı'nın üstünü çizdi… CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu arasında devam eden koltuk kavgası hakkında kulis bilgileri verdi.CHP'deki değişim tartışmalarına değinen Can Ataklı, 'CHP içinde birkaç ekip var. Seçimde alınan sonuçların üzerinde tepiniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istiyor. Fakat hiçbiri değişim ve yenilikten ne anladığını söylemedi. Hepsi koalisyonun yanındaydı. Destek veriyorlardı. Hep kazanmaya yönelik konuştular. Şimdi ortalığı yangın yerine çevirdiler' diyerek değişim isteyenleri eleştirdi.Genel Başkan değişikliğinin şimdilik uygun olmadığını söyleyen Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası başlattığı değişim hareketini de değerlendirdi. 'Ekrem İmamoğlu bayrak açtı. Ancak çok da açıktan ortaya çıkmıyor. İnternet sitesi üzerinden görüş topluyor. Ancak İBB başkanı adayı olabilmesi biraz zor' dedi.Can Ataklı, yerel seçimlere 9 ay kala CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizdiğini söyledi.Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanlığı koltuğuna aday gösterilmeyeceğini dile getirdi.'Eğer Ekrem İmamoğlu önümüzde 2-3 ay bir şekilde tavır değiştirmezse yeni bir söylem getirmezse hem genel başkanlığı hem de İBB Başkan adaylığını kaybedecek. Şu anda CHP'de İstanbul'a birini aramakla meşguller. Son derece de doğru hamle. İmamoğlu bayrak açacak, genel başkan olmak isteyecek, olmazsa İBB Başkanı olayım diyecek. Böyle bir şey yok. Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığı bitmiştir' dedi.Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan bu yana İstanbul'a tek bir eser kazandıramadığını söyleyen Can Ataklı, sözlerine şöyle devam etti:Ekrem İmamoğlu'nun, bugün İstanbul için seçime girsin kazanma ihtimali çok düşük. Çünkü çok kişiyi kızdırdı. İstanbul'a kalıcı herkesin gördüğü parmak ısırdığı tek bir eser bırakmadı.