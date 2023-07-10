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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

CHP'de değişim tartışmaları hız kesmiyor… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, değişim isteyenlere çok sert çıktı. "Sadece Kemal Bey gitsin demenin bir anlamı yok. Nasıl başarılı olacaksınız gelin anlatın" diyerek değişim isteyen İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı. Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmaması yönünde baskı yapan Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek bilgiyi de paylaştı… İşte detaylar…

Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Ekleme: 10.07.2023 - 10:00 Güncelleme: 10.07.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim tartışması başladı.

Çıktığı her seçimi kaybeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı.

Ancak eleştirilere kulak tıkayan ve koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, gemi de benim kaptan da çıkışı yaptı.

Açık açık kurultayda yeniden genel başkan adayı olacağı mesajını yolladı.

İBB BAŞKANI KOLTUK SAVAŞINDA!

29 Mayıs sabahı değişim diyerek tartışmaların fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık çalışmalarına başladı. Yaptığı birçok görüşmeye rağmen umduğu desteği bulamadı.

SEÇİM SONUCUNA BAŞARI DEDİ!

Tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu, CHP'yi destekleyen Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda yaşanan krizin perde arkasını anlattı. CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, seçimlerde alınan oy oranını başarı olarak yorumladı.

DEĞİŞİM DİYENLERE SERT ÇIKTI

Değişim isteyenlere ise çok sert çıktı. 'Kemal Bey değişimin yenilenmenin öncüsü olmuştur. Oy oranını yüzde 48'e çıkarmıştır. Bunu yükseltecek kişi ya da kişiler önce adayım desin. Gelsin nasıl yapacağını göstersin o koltuğa otursun. Değişimi yenilenme tamam ama ne yönde nasıl kimlerle? Sadece yarım ağızla Kemal Bey gitsin'i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok' diyerek açık açık Ekrem İmamoğlu'na mesaj yolladı.

İŞTE KURULTAY KARARI...

Bülent Kuşoğlu, CHP'nin merakla beklenen kurultayı ile ilgili de bombayı patladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ilan eden Kuşoğlu, 'Ekim sonuna doğru il kongreleri bitiyor. Kasım sonunda da kurultayımızı yapmış oluruz. Kemal Bey kurultayda aday olur. Yerel seçim sonrasında da yeni bir değerlendirme yapar' açıklaması yaptı.

CHP'DE YEREL SEÇİM PANİĞİ

Parti içinde istifa çağrılarının artmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir tavrın olmadığını söyleyen Bülent Kuşoğlu, yerel seçimleri de değerlendirdi. Koalisyonun dağılması halinde yerel seçimlerde başarının tehlikede olduğuna dikkat çekti.

'Evet. İttifakın öyle veya böyle bir arada olması lazım. Yoksa başarılı olmamız mümkün değil. Bir an önce bunlarla uğraşmamız lazım' dedi. İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceklerini söyleyen Bülent Kuşoğlu, 'İstanbul ve Ankara bizim için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Bunu devam ettirmeliler' dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Bu sözleri ile bir kez daha İBB Başkanlığı yerine genel başkanlık koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na kurultayda aday olamazsın mesajı gönderdi.
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