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Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamını görevden aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyedeki gölgesi olarak bilinen İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ın görevine son verdi. İmamoğlu, CHP İstanbul Başkanlığı için adı geçen Sarıyar'a iki görevin aynı anda yürütülemeyeceğini söylediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamını görevden aldı
Ekleme: 10.07.2023 - 13:24 Güncelleme: 10.07.2023 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamını görevden aldı
CHP'de seçimden sonra başlayan değişim kavgası büyüyor.

Taban ve partiden gelen tüm tepkilere rağmen istifayı aklının ucundan birle geçirmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'oğlum' dediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıktan bayrak açtı.

Değişim için en somut adımı olan internet sitesini açan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki çekişme kavgaya dönüşürken bu gerilim bürokrasiye de sıçradı.

İBB'de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ilk ismi görevden aldı.

Sözcü'nün haberine göre, İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ın görevine son verildi.

İstanbul il başkanlığı için adı geçen Sarıyar'a da görevden alma gerekçesi olarak bu gösterildi.

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki gölgesi olarak bilinen Sarıyar'a, “Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır.” dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamını görevden aldıSoldan sağa: Selçuk Sarıyar, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Yunus Emre
2022'de göreve geldi.

CHP'de İstanbul Gençlik Kolları, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyeliği gibi görevlerde bulunan Sarıyar, 2022'de İBB'deki bu görevine atanmıştı.
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