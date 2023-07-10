Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu serin ve zaman zaman yağışların gerçekleştiği İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerini altında seyretti.İstanbul hava durumu 10 Temmuz Pazartesi günü için araştırılıyor. Marmara bölgesinde ve Türkiye genelinde bu hafta yağışlı havalar etkili oldu. Bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının yaşandığı ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumunu paylaştı. Peki, 10 Temmuz Pazartesi yağmur yağacak mı? İşte MGM hava durumu raporları!İstanbul'da 10 Temmuz Pazartesi günü hava 31 derece, parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bu hafta bir yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.EDİRNE 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutluKOCAELİ 18°C, 29°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 19°C, 31°C Parçalı ve az bulutluA.KARAHİSAR 12°C, 24°C Parçalı bulutluDENİZLİ 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 20°C, 31°C Parçalı ve az bulutluADANA 24°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 38°C Parçalı ve az bulutluISPARTA 15°C, 28°C Parçalı bulutluMERSİN 26°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA 17°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 14°C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutluKAYSERİ 15°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 17°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 22°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAĞRI 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 17°C, 27°C Parçalı bulutluDİYARBAKIR 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutluMARDİN 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA 25°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu