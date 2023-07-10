Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
10 Temmuz İstanbul hava durumu pazar günü itibarıyla merak ediliyor. Yeni bir haftaya başlanılacak İstanbul’da hafta başı yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor.
Hafta sonu serin ve zaman zaman yağışların gerçekleştiği İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerini altında seyretti.
İstanbul hava durumu 10 Temmuz Pazartesi günü için araştırılıyor. Marmara bölgesinde ve Türkiye genelinde bu hafta yağışlı havalar etkili oldu. Bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının yaşandığı ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumunu paylaştı. Peki, 10 Temmuz Pazartesi yağmur yağacak mı? İşte MGM hava durumu raporları!
10 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul'da 10 Temmuz Pazartesi günü hava 31 derece, parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bu hafta bir yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MARMARA
EDİRNE 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 29°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 19°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 12°C, 24°C Parçalı bulutlu
DENİZLİ 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 20°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 24°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 28°C Parçalı bulutlu
MERSİN 26°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 17°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ 15°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
RİZE 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
AĞRI 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 17°C, 27°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu