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Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

10 Temmuz İstanbul hava durumu pazar günü itibarıyla merak ediliyor. Yeni bir haftaya başlanılacak İstanbul’da hafta başı yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor.

Ekleme: 10.07.2023 - 09:12 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Hafta sonu serin ve zaman zaman yağışların gerçekleştiği İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerini altında seyretti.

İstanbul hava durumu 10 Temmuz Pazartesi günü için araştırılıyor. Marmara bölgesinde ve Türkiye genelinde bu hafta yağışlı havalar etkili oldu. Bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının yaşandığı ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumunu paylaştı. Peki, 10 Temmuz Pazartesi yağmur yağacak mı? İşte MGM hava durumu raporları!

10 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU YAĞMUR YAĞACAK MI?
İstanbul'da 10 Temmuz Pazartesi günü hava 31 derece, parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bu hafta bir yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MARMARA

EDİRNE 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 29°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 19°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 12°C, 24°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 24°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 28°C Parçalı bulutlu

MERSİN 26°C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri Pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 17°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ 15°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

AĞRI 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C, 27°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
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