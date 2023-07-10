  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret edecek. Erdoğan, ziyareti boyunca ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis gibi isimlerle kritik görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
Ekleme: 10.07.2023 - 09:28 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Litvanya'ya ziyarette bulunacak.

Gündemdeki konular görüşülecek
Zirvede Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında NATO'nun savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

Erdoğan önemli görüşmeler yapacak
Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü bir toplantı yapacak.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile de yüz yüze görüşecek.

Erdoğan'ın zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Ukrayna'nın NATO üyeliği
Zirvede Ukrayna'ya yönelik kısa vadede bir üyelik yolu şimdilik görünmüyor.

Zira NATO, daha önce halihazırda Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sürerken üyeliğe kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden da Ukrayna'nın üyeliğine şimdilik sıcak bakmıyor.

Aksi halde NATO'nun kuruluş anlaşmasının bir müttefike yapılan saldırıyı tüm müttefiklere yapılmış sayan 5. maddesinin harekete geçirilmesi gerekecek, bu durum da NATO'nun Rusya ile direkt olarak karşı karşıya gelme riski taşıyor ve NATO bunun olmasını istemiyor.

Ukrayna'yla işbirliğinin artırılarak NATO-Ukrayna Komisyonu'nun NATO-Ukrayna Konseyi'ne çıkartılması öngörülüyor, böylelikle Ukrayna ile NATO iş birliğinin yelpazesi ciddi oranda genişleyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de zirve için Vilnius'ta olacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'na Çipras'ın istifası soruldu
İşte Bolu Dağı Tüneli’ndeki son durum! 19 il için sel ve heyelan uyarısı yapıldı!
Melih Gökçek’ten Yavaş’a Tepki: Bu kadar yalan, bu kadar aldatma, yeter artık
Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,5 oldu
Fransa'da yeni isyan fobisi: Satışı yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Gabar'da hedef günlük 200 bin varil petrol üretimi
Karadeniz sele teslim: Dereler taştı, yollar göle döndü
CHP'de 'mezhepçilik' krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
PKK'ya büyük darbe! Sözde ZAP sorumlusu terörist yok edildi
AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var
ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
Ekrem İmamoğlu’na şok! Tunç Soyer değişim isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Okulların açılacağı tarih belli oldu
CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak!
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili mesaj: Refah seviyesini yükselttik
Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Dikkat yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Elon Musk'tan Zuckerberg'e ağza alınmayacak hakaret

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü

Rize'de heyelan: Yamaçtan kopan dev kaya yola düştü

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor

Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor

WhatsApp'a çok kullanışlı iki yeni özellik geliyor