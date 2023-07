CHP'de 'mezhepçilik' krizi patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan kavgasında tansiyon yükseldi!

Kılıçdaroğlu'na muhalefeti sebebiyle, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan, 'Adalet ve Değişim' sloganıyla Bolu'dan genel merkeze yürüyüş başlatmıştı.Çarşamba günü akşam saatlerine doğru genel merkez önünde büyük bir protesto mitingi düzenlemesi beklenen Özcan, bir basın toplantısı daha düzenleyerek eleştirilerini sıralamaya devam etti.Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye mezhepçiliği monte ettiğini belirten Özcan, 'Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz, mezhep milliyetçiliği yapamaz. Ben CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum.Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok' şeklinde konuştu.81 ilde ön seçimlerin başladığını ancak her ilde büyük kavgaların yaşandığını belirten Özcan, parti içindeki büyük krizi gün yüzüne çıkararak, 'Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor.Anadolu'nun her ilinde kavga var, kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Kimse mezhebe, bölgeciliğe bağlı anahtar liste yapmamalıdır. Bu, utanç verici bir durumdur.Sayın Kılıçdaroğlu derhal açık bir şekilde mezhepçiliğe, bölgeciliğe dayalı anahtar liste çalışmalarının durdurulması talimatını vermelidir. Bu kafayla gidersek halktaki umudumuz her geçen gün azalıyor. Yakında tabela partisi haline dönüşeceğiz' ifadelerini kullandı.Seçimden ağır yaralı çıkan CHP'de koltuk savaşı kızıştı. Kendisine destek vermeyen herkesi tasfiye etmeye devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözünü bu kez il başkanlarına dikti.Kendisine muhalif birçok ilçe başkanını görevden alarak gücünü pekiştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün, değişim yanlısı 15 il başkanını daha görevden alacağı öne sürülüyor. Bu isimlerin, 81 il başkanı tarafından ortak yayımlanan 'Kılıçdaroğlu'na Destek Bildirisi'ne imza atmakta direnen siyasiler olduğu bildirildi.21 Haziran'da 81 il başkanını genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, kendileriyle 8,5 saat görüşüp ortak bildiri yayımlamalarını istemişti. Kılıçdaroğlu'na destek anlamına gelen bu bildiriye birçok il başkanının itiraz ettiği ve toplantıda gergin anların yaşandığı ileri sürülmüştü.Toplantıdan bir bildiri çıkmazken, 1 gün sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başrol oynadığı bir sürecin ardından ortak metin kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kılıçdaroğlu'na övgü, İmamoğlu'na sert göndermelerin yer aldığı bildiri partiyi karıştırmış, bazı il başkanları ise bu metne imza atmadıklarını söyleyerek genel merkezi yalanlamıştı.Değişim yanlısı il başkanlarına yönelik tasfiye iddialarına sert tepki gösteren Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha ağır ifadelerle yüklendi.CHP yönetimine seslenen Özcan, 'Pazartesi günü en az 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye? Artık şunu kavrayın, halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor.Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek kurultay tarihini açıklayın' ifadelerini kullandı.