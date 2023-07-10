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Çanakkale Boğazı'nda göçmen hareketliliği: 83 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik ekiplerince 15 metrelik tekneyi durdurdu. Tekne içinden 25'i çocuk, 17'si kadın, 41'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen tespit edildi.

Ekleme: 10.07.2023 - 16:07 Güncelleme: 10.07.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale Boğazı'nda göçmen hareketliliği: 83 kaçak göçmen yakalandı
Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor. Son olarak göçmen hareketliliği Çanakkale Boğazı'nda yaşandı.

Ekipler harekete geçti

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı’nda 15 metrelik özel bir tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-913’ Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareket halindeki tekne içinde çok sayıda vatandaş olduğu tespit edildi.

25'i çocuk 82 göçmen yakalandı

Göçmenler arasında 25'i çocuk, 17'si kadın, 41'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yer aldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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