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BM'den Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması...

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz'da dolacak süresinin uzatılması için temasların sürdürüldüğünü bildirdi.

Ekleme: 10.07.2023 - 21:41 Güncelleme: 10.07.2023 - 21:45 / Editör: Ozge Selin
BM'den Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması...
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sürece 'derin bir şekilde' müdahil olduğunu söyledi.

'Anlaşmanın tam olarak uygulanması ve uzatılması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.' diyen Dujarric, anlaşmanın küresel açlıkla mücadele etmek için önemli olduğunun altını çizdi.

BM'nin Rusya, Ukrayna ve Türkiye'yle konuya ilişkin irtibatını sürdürdüğünü aktaran Dujarric, anlaşmaya ilişkin gelişmelerin 'büyük önem' taşıdığına işaret etti.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, 'Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok.' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bugün yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemiş, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini dile getirmişti.
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