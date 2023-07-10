Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenlemiştiErdoğan, 'Milletimizin bizden bir beklentisi var' diyerek, 'Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım' ifadesini kullanmıştı.Türkiye'nin olası AB üyeliğine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg destek verirken; Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İsveç'in NATO üyeliğiyle Türkiye'nin AB üyelik sürecinin aynı kefeye konulamayacağını belirtti.Konuyla ilgili ABD'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin üyelik süreci Türkiye ile AB arasında bir mesele. ABD Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edeceğiz. ABD'nin odağı NATO'ya katılmaya hazır olan İsveç.' denildi.