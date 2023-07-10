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Batman’da kamyon şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 10.07.2023 - 08:56 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Batman’da kamyon şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi.

YANGIN ÇIKTI
Gerçüş ilçesinden Batman'a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü 33 CZR 97 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.'nün (18) öldüğü belirlendi. Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Batman’da kamyon şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

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