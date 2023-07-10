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Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin "Kimse bizden taviz ve anlayış beklemesin. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda NATO liderlerine çağrıda bulunan Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım." dedi.

Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım
Ekleme: 10.07.2023 - 12:50 Güncelleme: 10.07.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan kritik zirve öncesi NATO liderlerine çağrı: AB kapısını açın İsveç'in önünü açalım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

"ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirini arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız.

İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük.

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz.

Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.

"KİMSE BİZDEN TAVİZ BEKLEMESİN"

Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Kimse bizden taviz beklemesin.

NATO LİDERLERİNE ÇAĞRI: AB KAPISINI AÇIN İSVEÇ'İN ÖNÜNÜ AÇALIM

Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım."
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