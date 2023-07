Bakan Yerlikaya: Doğu Karadeniz'de gece 24'e kadar risk var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, selden etkilenen Bartın'da açıklama yaptı."İlk anından itibaren süratle bu aşırı yağışlardan etkilenen bölgelere geldik. Bakanlarımızla istişare halindeydik, her birimizin görev alanları olmak üzere sel olan illerimizle ilgili ortak hareket ettik. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın yanındaydık. Bartın'da 137'ye yakın vatandaşımızı helikopterlerle kurtardık. Can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor."Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la birlikte son derece uyumlu çalışıyor ve tahminleri büyük oranda tutuyor. Vatandaşlarımız da uyarılar ışığında tedbirli olsun. Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize sesleniyorum, saatte 100 kilometreye yağış düşmesi bekleniyor. Biz tedbirlerimizi aldık ama her vatandaşımız da kendi tedbirlerini alsın, meteorolojik uyarılara duyarlı olsun. Bartınımız başta olmak üzere kuvvetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:Şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Taşkınlar sebebiyle maddi hasarlar oldu. Maddi hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bartınımız da bütün ilçelerimiz etkilendi. Acil ödenek yardımlarıyla hasarlar giderilmeye devam ediyor.