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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Başkent'te güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 27 kişi için operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda yabancı uyruklu 22 kişiyi yakaladı.

Ekleme: 10.07.2023 - 09:44 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındıTerör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara polisi, DEAŞ'la bağlantılı olan kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, risk ve teknik analiz çalışmaları yaptı.

27 şüpheli yakalandı
Bunun neticesinde, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının ise geçen yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 27 yabancı uyruklu şüpheli belirlendi.

Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

22'si gözaltında
Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlıların, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilmeleri bekleniyor.


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