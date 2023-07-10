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Adana'da depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Kentin sorunlu mahallelerinde uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm mücadelesi çözüme kavuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 110 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 10.07.2023 - 10:51 Güncelleme: 10.07.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Adana'da depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce ev ve iş yeri ise yaşanan depremlerin ardından ağır hasar aldı.

Depremden etkilenen iller yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılırken bir diğer yandan da kentsel dönüşüme ilgi arttı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu.

Kentin en sorunlu mahallelerinin bulunduğu ilçede Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ev sahipleriyle birebir görüşerek kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdı.

Asrın felaketinden sonra ilçede ilk başta kentsel dönüşümü istemeyen binlerce ev sahibi de belediyeye müracaat ederek kentsel dönüşüm talebinde bulundu.

110 dönümlük bir alanda yeniden dönüşüm
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Yüreğir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde, tüm hak sahipleriyle anlaşılmasıyla birlikte temel atma çalışmaları başladı.

110 dönümlük bir alanda yapılan kentsel dönüşümde 803 konut, 60 iş yeri yapılacak.

Ayrıca projeler yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde bodrum+ zemin kat+ 6 katlı olacak şekilde planlandı.

'İtirazları karşılıklı anlayışla aştık'
Çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ardından açıklamalarda bulundu.

Kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini anlatan Kocaispir, şu şekilde konuştu:

2019 yılında burada sel felaketi meydana gelmişti.

O dönem bakanlık yetkilileriyle burada yaptığımız çalışmalarda mahallenin dönüşmesiyle ilgili karar alındı.

Yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm süreci başladı.

Vatandaş görüşmeleri, kamulaştırma ve yıkımları biz üstlendik. O dönem kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların itirazı olmuştu.

Bu itirazları karşılıklı anlayışla aştık. Geldiğimiz noktada çok şükür Yüreğir'in tam ortasında dezavantajlı bir bölgede büyük bir kentsel dönüşüm süreci başlattık.

'Düşük katlı binalara izin veriyoruz'
İlk dairelerin 2024 yılında teslim edilmesini planladıklarını aktaran Kocaispir, daha sonra şunları söyledi:

Depremle birlikte vatandaşlarımız kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve elzem olduğunu birebir yaşayarak görmüş oldu.

Bu depremden dersler çıkarmalıyız. Biz de depremin bize öğrettiklerinden hareketle artık düşük katlı binalara izin veriyoruz. Radye temel dediğimiz yeni temel, perde beton, bodrum kat gibi yeni uygulamalarımız da var.

Bu çerçevede hükümetimizin alacağı kararlarla eş güdüm halinde depreme dayanıklı konutların yapılmasıyla ilgili açık bir irade ortaya koyuyoruz.

Bu yıl sonu itibariyle kaba inşaatının bitmesini ve önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmeyi bekliyoruz.
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