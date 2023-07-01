Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!

Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi çarpıcı bir iddia gündeme geldi.Kritik NATO Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan AB'ye üye 27 ülkenin liderleri özellikle göç sorunu konusunda anlaşmaya varamamışken Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi konu alan bir habere imza attı.Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Kathimerini, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Brüksel'e giden ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili çarpıcı bir 'uzlaşı' teklifini gündeme getirdiğini yazdı.'Boğazlar için Çift Adlandırma-ABD Formülü' isimli haberinde Kathimerini, ABD heyetinin NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğunu söyledi.Vasilis Nedos imzalı haberde, ABD heyetinin 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Yunanca isimlerinin (Bosphorus ve Dardanelles) de kullanılmasının anlaşmaya uygun olduğunu, ancak bu ikiliğin NATO üyeleri arasında karışıklığa yol açabileceğini belirtti.Gazetenin haberine göre ABD heyeti bu 'sorunun' çözümü için iki isim önerisini gündeme getirdi. Buna göre Türkiye, Boğazlar için 'Türk Boğazları' ismini kullanabilecek. Diğer ülkelerse Türk Boğazları tabirinin yanı sıra Montrö Sözleşmesi'nde yer aldığı şekliyle (Bosphorus ve Dardanelles) şeklinde adlandırma yapabilecek.Ankara'nın bu 'uzlaşı' önerisine şiddetle karşı çıktığı belirtilirken Yunan heyetinin ise Türk Boğazları tabiri nedeniyle öneriyi reddettiği bildirildi.Gazete, ABD heyetinin bu önerisine Ankara'nın bu konudaki tavrının net olduğunu belirtirken, Yunanistan tarafının da iki farklı ismi kullanma önerisi ile ilgili şüpheleri olduğunu ve bu nedenle öneriyi kabul etmediğini vurguladı.Haberde aynı zamanda ABD'nin Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin de adı haritada değiştirerek koordinatlarla tarif edilmesine ilişkin bir öneri sunduğu da yer aldı. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atıfta bulunmaya gerek kalmadan koordinatlarla tarif edilmesi amacı taşıdığı belirtildi.