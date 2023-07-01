Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
Son dakika haberi: Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözü zirveden çıkacak olası kararlara kilitlenmişken Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye oldu. 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geleceğini vurgulayan Yunan basını görüşmeden çıkabilecek sonuçlara geniş yer ayırdı. Göçmen krizinde anlaşmaya varamayan AB liderleri arasında yaşanan kriz sonrası Miçotakis'in Türkiye açıklamaları gündeme oturdu.
Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin heyecan giderek artıyor. Küresel ölçekte önemli konuların masada olacağı zirve öncesi Yunanistan'da Türkiye ilişkileri gündem oldu.
AB LİDERLERİ ANLAŞAMADI
Kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantılar, göç konusunda AB liderlerini hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan olan göç sorunu konusunda, Polonya ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
AB Komisyonunun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen 'dayanışma mekanizması' gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Polonya ve Macaristan'dan itiraz geldi.
YUNANİSTAN GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
Umutla beklenen toplantının çözümsüz kalmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.
Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.
'TÜRKİYE MÜTTEFİKİMİZ OLMALI'
Göç zirvesini, 'Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı' diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, 'Türkiye müttefikimiz olmalı' sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi.
GÜNDEM TÜRKİYE
Kendisinin Başkan Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, 'Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse.' diye konuştu. Miçotakis'in Türkiye açıklamaları da Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
TÜRKİYE UMUDU
ERT News, Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı. Başkan Erdoğan ile yapılacak toplantının iyimser olduğunu, masada kötü bir senaryonun olmadığının altını çizen ERT News, Miçotakis'in Türkiye'yi müttefik olarak görmek istediğini öne çıkardı.
Liberal, Miçotakis'ini zirve değerlendirmesini manşete taşıdı. Yunan Başbakan'ın , 'Bu yeniden seçilmemizden sonra Erdoğan ile ilk görüşmemiz olacak. Görüşme Yunanistan-Türkiye ilişkilerini yeniden tanımlamak ve Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmadan bir yakınlaşma yolu çizmek için bir fırsat. Türkiye ile geçmişte de temaslarımız vardı, temasların sıklaşması iyi. Göçmen sorunu ile mücadele konusunda Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendileri de bunu isterse' sözlerini öne çıkaran Liberal, Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulmasının önemine dikkat çekti.