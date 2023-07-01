  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

Son dakika haberi: Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek kritik NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözü zirveden çıkacak olası kararlara kilitlenmişken Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye oldu. 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geleceğini vurgulayan Yunan basını görüşmeden çıkabilecek sonuçlara geniş yer ayırdı. Göçmen krizinde anlaşmaya varamayan AB liderleri arasında yaşanan kriz sonrası Miçotakis'in Türkiye açıklamaları gündeme oturdu.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
Ekleme: 1.07.2023 - 14:24 Güncelleme: 1.07.2023 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin heyecan giderek artıyor. Küresel ölçekte önemli konuların masada olacağı zirve öncesi Yunanistan'da Türkiye ilişkileri gündem oldu.

AB LİDERLERİ ANLAŞAMADI

Kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantılar, göç konusunda AB liderlerini hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan olan göç sorunu konusunda, Polonya ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

AB Komisyonunun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen 'dayanışma mekanizması' gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Polonya ve Macaristan'dan itiraz geldi.

YUNANİSTAN GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ
Umutla beklenen toplantının çözümsüz kalmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE MÜTTEFİKİMİZ OLMALI'
Göç zirvesini, 'Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı' diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, 'Türkiye müttefikimiz olmalı' sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi.

GÜNDEM TÜRKİYE
Kendisinin Başkan Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, 'Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse.' diye konuştu. Miçotakis'in Türkiye açıklamaları da Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye

TÜRKİYE UMUDU

ERT News, Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı. Başkan Erdoğan ile yapılacak toplantının iyimser olduğunu, masada kötü bir senaryonun olmadığının altını çizen ERT News, Miçotakis'in Türkiye'yi müttefik olarak görmek istediğini öne çıkardı.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye


Liberal, Miçotakis'ini zirve değerlendirmesini manşete taşıdı. Yunan Başbakan'ın , 'Bu yeniden seçilmemizden sonra Erdoğan ile ilk görüşmemiz olacak. Görüşme Yunanistan-Türkiye ilişkilerini yeniden tanımlamak ve Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmadan bir yakınlaşma yolu çizmek için bir fırsat. Türkiye ile geçmişte de temaslarımız vardı, temasların sıklaşması iyi. Göçmen sorunu ile mücadele konusunda Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendileri de bunu isterse' sözlerini öne çıkaran Liberal, Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulmasının önemine dikkat çekti.

Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye


Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı
400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!