Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

6 BİNDEN FAZLA HATA BİLDİRİLDİ



TWİTTER'DA NEDEN LİMİTLER VAR?



Milyonlarca Twitter kullanıcısı, hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşadı.Kullanıcılar, 'Kullanım limiti aşıldı' ve 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' uyarılarıyla karşılaştı.Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan problemler arasında yer alıyor.Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan 'DownDetector' adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı. Duruma ilişkin henüz Twitter'dan bir açıklama yapılmadı.Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.Direkt Mesajlar: Günlük 500 adetTakip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.Söz konusu limitler aşıldığı zaman kullanıcılar limit aşımı uyarısıyla karşılaşıyor ancak bugün yaşanan erişim sorunun doğrudan limitlerle ilgili olmayabileceği değerlendiriliyor.