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Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı.

Ekleme: 1.07.2023 - 19:50 Güncelleme: 1.07.2023 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?
Milyonlarca Twitter kullanıcısı, hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem yaşadı.

Kullanıcılar, 'Kullanım limiti aşıldı' ve 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.' uyarılarıyla karşılaştı.

Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan problemler arasında yer alıyor.

6 BİNDEN FAZLA HATA BİLDİRİLDİ

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan 'DownDetector' adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı. Duruma ilişkin henüz Twitter'dan bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER'DA NEDEN LİMİTLER VAR?

Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.

Twitter limitleri neler?

Direkt Mesajlar: Günlük 500 adet

Tweetler: Günlük 2 bin 400 adet (Retweetler de tweet olarak sayılıyor)

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez

Takip etme: Günlük teknik limit 400

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5 bin limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanıyor.

Söz konusu limitler aşıldığı zaman kullanıcılar limit aşımı uyarısıyla karşılaşıyor ancak bugün yaşanan erişim sorunun doğrudan limitlerle ilgili olmayabileceği değerlendiriliyor.

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?
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