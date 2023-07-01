Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönüne trafik yoğunluğu başladı: O noktalarda kilometrelerce kuyruk oluştu

Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken, İstanbul'a dönüş için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. Ülkenin birçok noktasında kilometrelerce trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu.Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu.İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirenlerin dönüş yolculuğunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya'yı tercih edenler, dönüş yolcuğuna başladı.Tatili son gününü evlerinde geçirmek isteyenler konakladıkları otel, tatil köyü ve pansiyonlardan çıkış yaparak kentlerine doğru yola çıktı.Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Adrasan, Kemer ve Konyaaltı'nı tercih eden tatilciler, D400 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan küçük kazaların ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Kenti bayram süresince yaklaşık 500 bine varan yerli turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Kent merkezine doğru küçük çaplı da olsa trafik oluştuğu görüldü.Muğla'da tatilciler dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı.Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.Balıkesir'in Kuzey Ege'de yer alan tatil ilçelerinden dönüş yolculuğu akşam saatleri itibariyle başladı.Son gün yoğunluğuna takılmak istemeyen tatilciler dönüş için yola çıktı. Dönüş yolculukları ile birlikte Kuzey Ege'de ki ana arterlerde yoğunluk baş gösterdi.Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç gibi tatil merkezlerinde 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı.4 İlçenin nüfusunun 2 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Dönüş yolunda aşırı yoğunluğa karışmadan gitmek isteyen tatilciler akşam saatleri itibariyle yollara çıktılar.Özellikle Edremit'i Akçay ve Güre bölgelerinde trafik yoğunluğu dikkatleri çekti. Trafikteki yoğunluğun Pazar günü de artarak devam etmesi bekleniyor.Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor.Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.Bazı tatilciler, otoyolda belirli aralıklarla faaliyet gösteren Oksijen Tesisleri'nde mola veriyor, yeme içme, akaryakıt gibi ihtiyaçlarını gideriyor.Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde yer yer yoğunluk oluşturuyor.Kurban Bayramı'nın son gününde kara yolunun Ankara istikametinde akıcı yoğunluk gözlenirken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.