  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde beyaz renkli nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü'nde de bayram yoğunluğu yaşandı. 4 günde 30 bin kişinin ziyaret ettiği göl, doğaseverler tekne turu yapıp, manzaranın tadını çıkartıyor. Haziran ayında açmaya başlayan nilüferler ve ağustos sonunda suların çekilmesi ile bitiyor.

Ekleme: 1.07.2023 - 15:49 Güncelleme: 1.07.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor
Kente 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'ndeki Işıklı Gölü, üzerindeki nilüferler ile güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa severlerin uğrak yeri

Doğal SİT alanındaki göl, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor.

Fotoğrafçılar için doğal bir plato olan, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği göl, 9 günlük bayram tatilinde de meraklılarını ağırladı.

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Nilüferler, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 4 kişilik Jandarma Asayiş Bot Timi'nce koruyor. Jandarmalar, botla sürekli devriye atıp, hem nilüferleri koruyor hem de kıyı emniyetini sağlıyor. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'na göre, nilüferleri koparmanın cezası 109 bin 593 lira.

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Nilüferler suların çekilmesiyle bitiyor

Gölde turlarının yapıldığı teknelerin bulunduğu Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, Işıklı Gölü'nün son dönemlerde yükselen bir turizm bölgesi olduğunu söyledi. Savran, 'Işıklı bir baraj gölü. Gölde, nilüfer çiçekleri de yaklaşık 30 yıldır var.

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Ziyaretçi akınına uğruyor

Çeşitli tanıtım çalışmaları yaparak, buranın adını duyurduk. Şimdi ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta sonları 5 bin kişiye kadar ziyaretçi geliyor. Sadece pazar günleri 450 tekne turu yapıyoruz. Ziyaretçiler kayıklara binerek, gölü geziyor, nilüfer çiçeklerini yakından görüyor.

Nilüferler, haziran ayında açmaya başlıyor ve ağustos sonunda suların çekilmesi ile bitiyor.




Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı
400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!