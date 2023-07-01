Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kente 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'ndeki Işıklı Gölü, üzerindeki nilüferler ile güzel görüntüler oluşturuyor.Doğal SİT alanındaki göl, özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor.Fotoğrafçılar için doğal bir plato olan, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği göl, 9 günlük bayram tatilinde de meraklılarını ağırladı.Nilüferler, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 4 kişilik Jandarma Asayiş Bot Timi'nce koruyor. Jandarmalar, botla sürekli devriye atıp, hem nilüferleri koruyor hem de kıyı emniyetini sağlıyor. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'na göre, nilüferleri koparmanın cezası 109 bin 593 lira.Gölde turlarının yapıldığı teknelerin bulunduğu Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, Işıklı Gölü'nün son dönemlerde yükselen bir turizm bölgesi olduğunu söyledi. Savran, 'Işıklı bir baraj gölü. Gölde, nilüfer çiçekleri de yaklaşık 30 yıldır var.Çeşitli tanıtım çalışmaları yaparak, buranın adını duyurduk. Şimdi ziyaretçi akınına uğruyor. Hafta sonları 5 bin kişiye kadar ziyaretçi geliyor. Sadece pazar günleri 450 tekne turu yapıyoruz. Ziyaretçiler kayıklara binerek, gölü geziyor, nilüfer çiçeklerini yakından görüyor.Nilüferler, haziran ayında açmaya başlıyor ve ağustos sonunda suların çekilmesi ile bitiyor.