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Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Aldığı sıfır araç başına bela açtı. 20 aydır muhatap bulamadığını anlattı.

Ekleme: 1.07.2023 - 21:09 Güncelleme: 1.07.2023 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...
Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı. İnanılmaz olay Samsun'da yaşandı. Emekli Gültekin Akbaş, 2020 yılında Citroen C5 1.5 130 beygir dizel SUV satın aldı.

Otomobilin bir süre sonra boya atmaya başladığını fark eden Akbaş, daha sonra servise gitti.

Akbaş'ın iddiasına göre, servis araçta boya atan kısımları boyadı. Servis tarafından boyanan arabasında yine aynı sorunların yaşandığını ifade eden Akbaş, 20 aydır muhatap bulamamaktan yakındı.

Sorunlarının giderilmesi için kendisi ile iletişime geçilmesini istediğini ifade eden Gültekin Akbaş, 'Aracımı 2020 yılının Kasım ayında aldım. Sıfır aldığım aracım 3 ay sonra boya atmaya başladı. Servise gittiğimde ilk önce kuş pisliği ve taş sekmesi dendi.

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Daha sonrasında fabrika hatası olduğunu kabul ettiler. Kronik bir arıza olduğunu belirtip, aracı boyayacaklarını söylediler ve boyadılar. Muradım; yetkililerin benimle muhatap olmasıdır.

Daha sonrasında fabrika hatası olduğunu kabul ettiler. Kronik bir arıza olduğunu belirtip, aracı boyayacaklarını söylediler ve boyadılar. Muradım; yetkililerin benimle muhatap olmasıdır.

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Arabanın yenisini mi verirler, arabayı alıp parasını mı verirler ya da benimle diyaloğa geçip bir yol mu izleriz her türlü iletişime açığım. Tek amacım yetkililerin bana ulaşması. Aracımı görün ve bana ulaşın, tek derdim bu' dedi.

Akbaş ayrıca, 'Aracı ilk aldığımda çok güzel bir araç aldığımı ve servisinin de çok güzel olduğunu düşünmüştüm. Aracın sıkıntıları başlayınca o ilgiliyi göremedim. Çok sevdiğim bir araç ama sıkıntıları nedeniyle zorluklar yaşıyorum' diye konuştu.

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...


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