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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim krizi büyüyor… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete, partiden de çok sayıda isim katıldı. Son olarak CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na 13 yılda 12 seçim kaybettiğini hatırlattı. Açık açık istifa çağrısı yaptı: Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor…

Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
Ekleme: 1.07.2023 - 10:42 Güncelleme: 1.07.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık Genel Başkanlığı'na tam 12 yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha hüsrana uğradı. Ancak yine de ne istifayı düşündü ne de koltuğu koltuğunu bıraktı.

Önce 'Buradayım' çıkışı yaptı ardından gemi de kaptan da benim diyerek Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısına kapıyı kapattı. Eleştirileri duymazdan gelen Kılıçdaroğlu'na seçmenden ve partililerden tepki yağdı.

Kendisine en yakın isimler bile artık görevi bırakması gerektiğini açıkladı. MYK eski üyesi Bülent Tezcan, 'Kemal Bey'in yeni dönemde aday olmuyorum' demesini beklerdim çıkışı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…

İşte CHP'de süren koltuk savaşına partinin ağır toplarından Kemal Anadol da katıldı.

50 yıla yakın süredir CHP'de siyaset yapan Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'da partinin başına geçmesinin ardından 2011'de aktif siyaseti bıraktı.

13 YILDA 12 SEÇİM KAYBETTİ

Partide yaşanan krizi ise yine CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Aytunç Erkin'e anlattı. 'Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor' ifadesini kullanan Kemal Anadol, değişim isteyenlere tepki gösterenlere de sert çıktı.

'Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır' ifadesini kullandı.

Partide Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmalarını değerlendiren Kemal Anadol, 'Değişim tartışması olumludur. Ama en tehlikeli yanı değişim kavramının içinin boşaltılmasıdır. CHP'de değişim, kişilerin ve kadroların yer değiştirmesinden ibaret değildir; olmamalıdır. CHP'nin sorunu yapısaldır. Değişim ancak bu yapının yenilenmesiyle gerçekleşir' açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yüzde 40 alamazsak hadi eyvallah deyip bırakacağız' sözlerini de hatırlatan Kemal Anadol, açık açık Genel Başkan'a koltuğu bırakması gerektiği mesajını yolladı.

'Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor.

15 Haziran 2011 günü Bursa'da Olay TV programında 'Genel Başkan olduğumda kendime bir hedef koymuştum. Sosyal demokrat oyların anlamlı bir biçimde artması lazım. Yüzde 40 olmazsa…

Biz bu işi götüremedik diyeceğiz, beklediğimiz sonucu alamadık hadi eyvallah deyip bırakacağız' demişti' ifadesini kullandı.


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