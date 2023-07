İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. Abdülhamid döneminde kurulan 125 yıllık su markası Hamidiye'nin ismini değiştirdi. Marketlere HMD ismiyle gönderilen su büyük tepki çekti. İBB, tarihi markanın isminin kısaltılması sonrası durumu kurtarmak için bir açıklama yaptı. İsim değişikliğini reddeden İBB, ikinci bir marka kurdukları iddiasını ortaya attı. İBB'nin bu açıklaması vatandaşları tatmin etmezken, vatandaşın sosyal medyadaki tepkisi dinmedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu tepki çeken bir uygulamaya daha imza attı. 125 yıllık geçmişe sahip, kuruluşu Sultan 2. Abdülhamid'e dayanan ve adını Abdülhamid'den alan İBB iştiraki Hamidiye Su markasının ismi, yeni ambalajlarda ve şişelerde HMD olarak kullanmaya başlandı.İBB'nin, 2. Abdülhamid döneminde kurulan tarihi markanın ismini kısaltmasına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. İsim değişikliğine sosyal medyadan binlerce vatandaş tepki gösterdi. Yine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, '4 yılda İstanbul'a 'bir bardak' yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi 'Hamidiye Suyu' ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında.' İfadelerini kullandı.İBB, isim değişikliğine gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı. İsim değişikliği iddialarını yalanlayan İBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz.İBB'nin durumu kurtarmak için yaptığı açıklama vatandaşı ikna etmedi. İBB'nin paylaşımının altına onlarca tepki yanıtı geldi.-HMD yeni bir marka.. Kaç tane su markası gördünüz, kısaltma harflerle oluşturulan? Sigara markası değil ki bu.. Ayrıca hangi yeni marka, esas markayla aynı şekle sahip şişe, aynı renkler ve hatta aynı yazı karakteri ile sunulur piyasaya? Bazı izahlarında, çalışkanlığa ihtiyacı var, mizahını yapmaya bile değmiyor.-Resmen suçunuzu itiraf ediyorsunuz. 2. Bir markaya ne gerek var? Ve neden ismi HMD? Sizi ve ecdadlarımıza olan kininizi yerel seçimler de def edeceğiz.-2.bir markaya ne gerek vardır acaba ?-İkinci bir isim bularak istanbul'a mükemmel bir hizmette bulunmuşsunuz başarılarınız devamını dilerim :)-İlk marka gayet güzel ikincisi zaten çakma olmuş HMD nedir ya?-Tipik cin olmadan adem çarpma açıklaması İBB'den. Bu markayı büyütüp, diğer markayı şirket isminden ibaret bırakarak aklınız sıra gizlice markayı unutturacaksınız. 8 ay sonra her şey aslına rücu edecek.-Ekrem seni öyle bir sileceğiz ki, emin ol ikinci Ekrem vakası yaşamayacak bu şehir!