Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor.Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi.Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.Paris'te 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan olaylar 5'inci gününde. Seine-Saint-Denis şehrinde, polislerle çatışan göstericiler, gecenin ilerleyen saatlerinde bir otoparktaki araçları ateşe verdi.Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu. Protestocular silah mağazasını yağmalayarak av tüfeklerini çaldı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan'ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Ülke genelinde gece boyu çıkan olaylarda bini aşkın kişi gözaltına alındı.Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.