  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Ekleme: 1.07.2023 - 19:05 Güncelleme: 1.07.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede her gece gösteriler düzenleniyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi.

Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.

Paris'te 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan olaylar 5'inci gününde. Seine-Saint-Denis şehrinde, polislerle çatışan göstericiler, gecenin ilerleyen saatlerinde bir otoparktaki araçları ateşe verdi.

Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu. Protestocular silah mağazasını yağmalayarak av tüfeklerini çaldı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan'ın talebi üzerine kente takviye polis gönderildi. Ülke genelinde gece boyu çıkan olaylarda bini aşkın kişi gözaltına alındı.

Olay
Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı
400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!