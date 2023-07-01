CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

CHP'nin fonlandığı TELE1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalar yapmıştı.TELE1'deki canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.'İroni yaptım' diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın serbest bırakılması için açık açık çağrı yaptı.TELE1'e konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise 'CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim.Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz' ifadelerini kullandı. O heyette yer alacak isimler de belli oldu.Buna göre; CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ziyaretin pazar günü gerçekleştirileceğini belirtti.Katıldığı televizyon kanalında açıklama yapan Berberoğlu, 'Yanardağ'dan terörist çıkmaz.Ona atılan bu ifadeyi temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir' şeklinde konuştu...