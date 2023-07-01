CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'

CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:'Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir'Skandal açıklamaların ardından Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. 'İroni yaptım' diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Kararın ardından CHP, bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın serbest bırakılması için açık açık çağrı yaptı.TELE1'e konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise 'CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz' ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan heyet, teröristbaşına övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'ı bugün Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz, Yanardağ ile görüştü. CHP heyeti ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı.Yanardağ'ın teröristbaşı Öcalan'a yaptığı güzellemeyi görmezden gelen Enis Berberoğlu, Merdan Yanardağ'a haksız yere saldırıldığını iddia ederek, yarın da bir heyetin Yanardağ'ı ziyaret edeceğini ifade etti. Berberoğlu, 'Her gün elimizden geleni yapacağız.' dedi.CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise, CHP'nin hukuki süreci yakından takip edeceğini söyledi.