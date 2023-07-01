CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

Seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında değişim tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üst üste 12'nci seçim mağlubiyetini alırken, parti içinde 'değişim'in fitilini ateşleyen isim sık sık 'oğlum' diye bahsettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.Seçimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız.' dedi ve doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim.' dedi.İmamoğlu'nun sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, istifa seslerine kulak vermediği görüldü. Kılıçdaroğlu 'Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim' diyerek 'devam' mesajı verdi.Yerel seçimler öncesi 'değişim' tartışmaların sürdüğü CHP'deki krize bir isim daha katıldı. 7 dönemdir partide milletvekili olan Erdoğan Toprak, İmamoğlu'na göndermede bulunarak Kılıçdaroğlu'nu savundu.Erdoğan Toprak şu ifadeleri kullandı:'Siz tutar değişim adı altında genel başkanı yıpratırsanız bu olmaz. Genel başkan gece gündüz çalıştı. İttifakı kurdu, bu ülkede herkes susarken adalet yürüyüşünü başlattı.Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil, aksine değişimin sağlam olacağına inanırsa onun arkasında duracak bir isimdir. Koltuk hırsı olmayan ve bu sürecin önünü açacak akil kişi de kendisidir.CHP'de daha önce görev yapmış, parti politikalarında sorumluluğu olan kişilerin kenara çekilip değişim çıkışı yapmasını doğru bulmuyorum.Çıkıp 'Kemal Bey gitsin' diyorlar, ama gelecek kişi ve politikaları belli değil. Üstelik ne söyleneceği de belli değil. Seçime beş kala kurultaylar partisi olmak yerine, köklü meselelerini tartışan bir parti olmamız gerektiğini düşünüyorum. Değişim de yapılacaksa böyle olmalıdır, Kemal Bey'in öncülüğünde, deneyimleri ve katkısıyla olmalıdır ve küskünler yaratmadan olmalıdır.'Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koymuştu.Kaftancıoğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı' sözleriyle İmamoğlu'nun adeta aşağılamıştı.