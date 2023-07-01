  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme de partide 7 dönemdir milletvekilliği yapan Erdoğan Toprak'tan geldi. 'Değişim' tartışmalarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıprattığını söyleyen Toprak, "Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil" açıklamasında bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
Ekleme: 1.07.2023 - 11:48 Güncelleme: 1.07.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
Seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında değişim tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üst üste 12'nci seçim mağlubiyetini alırken, parti içinde 'değişim'in fitilini ateşleyen isim sık sık 'oğlum' diye bahsettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

'DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR'

Seçimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız.' dedi ve doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak 'Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim.' dedi.

İmamoğlu'nun sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, istifa seslerine kulak vermediği görüldü. Kılıçdaroğlu 'Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim' diyerek 'devam' mesajı verdi.

'DEĞİŞİM TARTIŞMALARI GENEL BAŞKANI YIPRATIYOR'

Yerel seçimler öncesi 'değişim' tartışmaların sürdüğü CHP'deki krize bir isim daha katıldı. 7 dönemdir partide milletvekili olan Erdoğan Toprak, İmamoğlu'na göndermede bulunarak Kılıçdaroğlu'nu savundu.

Erdoğan Toprak şu ifadeleri kullandı:

'Siz tutar değişim adı altında genel başkanı yıpratırsanız bu olmaz. Genel başkan gece gündüz çalıştı. İttifakı kurdu, bu ülkede herkes susarken adalet yürüyüşünü başlattı.

Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil, aksine değişimin sağlam olacağına inanırsa onun arkasında duracak bir isimdir. Koltuk hırsı olmayan ve bu sürecin önünü açacak akil kişi de kendisidir.

CHP'de daha önce görev yapmış, parti politikalarında sorumluluğu olan kişilerin kenara çekilip değişim çıkışı yapmasını doğru bulmuyorum.

Çıkıp 'Kemal Bey gitsin' diyorlar, ama gelecek kişi ve politikaları belli değil. Üstelik ne söyleneceği de belli değil. Seçime beş kala kurultaylar partisi olmak yerine, köklü meselelerini tartışan bir parti olmamız gerektiğini düşünüyorum. Değişim de yapılacaksa böyle olmalıdır, Kemal Bey'in öncülüğünde, deneyimleri ve katkısıyla olmalıdır ve küskünler yaratmadan olmalıdır.'

CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz

KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NA GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koymuştu.

Kaftancıoğlu, 'Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı' sözleriyle İmamoğlu'nun adeta aşağılamıştı.


CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı
400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Fransa'da Azerbaycanlı gazetecilere saldırıya Türkiye'den kınama: Failler derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç ve uluslararası camiaya çağrı: Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!