Bakan Yerlikaya bayram kazaları için uyardı: Lütfen trafik kurallarına uyalım
Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ardından dönüş yolculuklarına ilişkin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. “Sağ salim vardık” telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yolculuklarına ilişkin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. “Sağ salim vardık” telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. “Sağ salim vardık” telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.