Artvin’de bayram dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var .

Artvin-Rize karayolu 10. kilometresinde iki araç çarpıştı. Feci kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. .

Alınan bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Marina mevkide meydana geldi.46 yaşındaki Mustafa Alp G. yönetimindeki 38 UY 889 plakalı otomobil ile 47 yaşındaki Metin B. idaresindeki 16 LHC 29 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle her iki araç içinde bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken Artvin Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.