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Beyaz Gazete
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AK Parti'li Çelik'ten Ayasofya Camii önünde yapılan bayraklı provokasyona tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır" dedi...

Ekleme: 1.07.2023 - 01:13 Güncelleme: 1.07.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Çelik'ten Ayasofya Camii önünde yapılan bayraklı provokasyona tepki
İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya Camii'ni arkasına alarak provokatif açıklamalar içeren video paylaşmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerini kullandı.
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