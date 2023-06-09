TİP'li vekil Sera Kadıgil'in seçim öncesi zafer açıklamaları yeniden gündemde

Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi sık sık sahada ve televizyon ekranlarında 'kazandık' ve 'öndeyiz' açıklamalarında bulunan isimlerden biri de TİP'li vekil Sera Kadıgil oldu. Kadıgil, 10 puanlık farkın olduğunu belirterek, "Tayyip Erdoğan ile geçirdiğiniz son cuma günü" açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu.

Türkiye Yüzyılı başladı.İktidar cephesinde ve Meclis'te hareketlilik sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından kolları yeniden sıvadı ve değişikliklere başladı.İlk olarak kabineyi yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri için de harekete geçti.Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, muhalif partilerde seçim hazımsızlığı sürüyor.Öyle ki CHP başta olmak üzere birçok partide dengeler adeta bozuldu.Seçim öncesi sosyal medyada, sahada ve televizyon ekranlarında sık sık zafer açıklamaları, yargılanacaksınız naraları atan isimler henüz sonuçları sindirebilmiş değil.Bu isimlerden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil.Kadıgil ve partisindeki Erkan Baş, Barış Atay ve Ahmet Şık, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde propaganda yaparak vatandaşları örgütlemek için büyük bir mücadele ortaya koydu.Bu açıklamalarda en çok dikkat çeken isim ise Sera Kadıgil oldu.Seçim arifesinde FOX Tv'de canlı yayına katılan Kadıgil, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Bütün anketlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 10 puana yakın farkı zaten görüyoruz. O yüzden de çok net bir şekilde söylüyoruz. 14 Mayıs'ta bu iş ilk turda bitecek. 22 yıllık karanlıktan sonra Tayyip Erdoğan ile geçirdiğiniz son cuma günü kutlu olsun.Söz konusu açıklamalar ve 'son cuma' vurgusu bugün bir kez daha gündeme geldi.