Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delindi
Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki kararlı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Mağaradan çıkarak teslim olan teröristlerin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.
Komandolar bölgede iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor.
Millî Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.
Teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.
YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYORLAR
Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor.
AÇLIKTAN BAĞIRSAKLARI DELİNDİ
Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan “Cuma” kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.
AVRUPA'DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR
Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.
SINIRDA GÖZALTI
Öte yandan MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda PKK/PYD'nin Münbiç yapılanması içerisinde yer alan Sena kod adlı, Helin İşenme'nin Türkiye'ye geçmek üzereyken gözaltına alındığı bildirildi.
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